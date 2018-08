Mozart versüßte die Wartezeit im Airport

Sie zogen am Donnerstagnachmittag bis in den Abend hinein die Blicke der Fluggäste am Check-In, im Ankunfts- sowie im Wartebereich auf sich. Und zwar mit Musik von Wolfgang Amadé Mozart, nach dem bekanntlich der Salzburger Flughafen benannt wurde. Auszüge aus „Die Zauberflöte“ sowie „Bastien und Bastienne“, fünf Kontretänze und sechs Ländlerische Tänze standen auf dem Programm. Dazu kam die Show von Puppenspieler Nils Fuhrberg aus Berlin, der mit seiner flauschigen Ratte mit dem Publikum interagierte und Geschichten passend zur Location erzählte. Die kleinen Passagiere konnten sich nicht mehr von dem Nager lösen und die Eltern mussten Acht geben, das Bording nicht zu verpassen.