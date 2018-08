Marco Rose: „Wir scheitern oder werden zu Helden“

„Ich kriege das mit, klar. Die Dinge verselbstständigen sich ja. Das kann ich nicht verhindern. Man wartet drauf, ob wir scheitern oder zu Helden werden. Nur die zwei Dinge gibt‘s. Natürlich ist man gerne der Held. Mir geht‘s um mehr Sachlichkeit. Mein Leben, das der Spieler wird unabhängig davon, wie es ausgeht, weitergehen. Was wir uns hart erarbeitet haben, ist der Umstand, dass wir in die Königsklasse kommen dürfen“, beschreibt der Deutsche seine Gefühlslage. Für ihn am Mittwoch elementar: „Dass wir unsere Angriffe mit mehr Klarheit, Wucht und Überzeugung austragen!“