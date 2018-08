„Man hört immer wieder Steine vom Berg fallen“

Stein in Garten gekracht

In der Nacht musste ein Haus evakuiert werden, Dienstagvormittag dann sieben weitere, weil die Gefahr vor herunterfallenden Felsbrocken groß ist. „Man hört immer wieder ganz laut Steine vom Berg fallen“, erzählt Anrainerin Johanna Straubinger (60), die in der Nacht ihr Haus verlassen musste. Am nächsten Tag dann der schockierende Anblick: „Ein Stein, so groß wie eine Tischplatte, lag knapp vor unserem Haus, da hätte viel passieren können!“