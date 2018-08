Bundesheer im Löscheinsatz am Hallstätter See

Das Bundesheer hat am Dienstag zu einem Löscheinsatz am Hallstätter See ausrücken müssen. Entlang des Klettersteigs Echernwand hatte trockenes Gras zu brennen begonnen. Die Flammen breiteten sich rasch aus, es entwickelte sich ein Flächenbrand, der von zahlreichen Einsatzkräften bekämpft wurde.