Rheuma-Leiden plagen 334.000 Oberösterreicher

Präventions-Events

In diesem Zusammenhang findet am 12. Oktober in Thalheim/Wels ab 11.30 Uhr ein Rheumatag im Museum Angerlehner statt. Motto: Rheuma kann jeden treffen! Ab 13. Oktober fährt der Rheuma-Bus (Platz nehmen und informieren) durch OÖ: Ried (8.30-11), Braunau (12-14) und Rohrbach (16-18). Am 14. Oktober ist er in Bad Leonfelden (8.30-11 Uhr).