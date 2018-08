Behörde erlaubt „Jagd“ auf Wölfe

Gestern dann die Wende: Erstmals in Österreich genehmigten die Behörden sogenannte Vergrämungsmaßnahmen gegen Wölfe. Die Raubtiere dürfen ab sofort mit Schreckschüssen verjagt, im Notfall auch mit Gummigeschossen ins Visier genommen werden. Was genau erlaubt ist, erklärten die Experten der Bezirkshauptmannschaften Zwettl und Gmünd am Montag den örtlichen Jägern. Vorerst sind diese Notmaßnahmen allerdings nur in der Region rund um Langschlag und Groß-Pertholz erlaubt. Hier wurden in ebensovielen Tagen 31 Schafe und Lämmer gerissen, zuletzt fünf Tiere auf eingezäunter Weide.