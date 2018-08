30 Schiffe stellen Betrieb auf Donau vorerst ein

Mindestens 20 Schiffe bei der Anlegestelle Reichsbrücke in Wien und etwa zehn in Nußdorf müssen wegen der extremen Trockenheit warten. Diese senkt nämlich den Wasserstand in Hainburg in Niederösterreich auf 1,20 Meter - was für große Schiffe mit meist 1,70 Metern Tiefgang nicht zu meistern ist.