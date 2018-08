Wels: Türkische Familie nach Attacke vor Gericht

Beschuldigte in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft legt der Mutter Freiheitsentziehung und den Männern absichtlich schwere Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Waffengesetz zur Last. Der Verteidiger sieht hingegen nur ein „Beziehungsdrama mit türkisch-migrantischem Hintergrund“. Alle drei Beschuldigten sind derzeit in U-Haft. Nach dem Ehemann wird noch gefahndet.