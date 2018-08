Nachhilfe kostet Eltern jährlich 13 Millionen Euro

Sogar Volksschulkinder brauchen schon Lern-Unterstützung

Laut ifes-Studie erhalten bereits elf Prozent der Volksschulkinder Nachhilfe, in der AHS jedes dritte Kind, in der Neuen Mittelschule gar mehr als ein Viertel! Insgesamt bekommt laut dieser Studie jedes fünfte Kind in Oberösterreich zusätzliche Unterstützung, Spitzenreiter dabei ist mit 64 Prozent Mathematik.