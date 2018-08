Vater kracht mit Pkw gegen Baum - Tochter (8) tot

Eine Achtjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich in Schwechat am Montagmorgen getötet worden. Das vom Vater des Mädchens gelenkte Auto war im Bezirk Bruck an der Leitha an der B10 gegen einen Baum geprallt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt, die zwei Jahre alte Tochter blieb unversehrt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen.