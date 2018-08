Muslime aus aller Welt beginnen Hadsch nach Mekka

Mehr als zwei Millionen Muslime aus aller Welt haben am Sonntag im saudi-arabischen Mekka die jährliche Pilgerreise Hadsch begonnen. Zehntausende Sicherheitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Das sechstägige religiöse Großereignis an den heiligsten Stätten des Islam findet auch in diesem Jahr vor dem Hintergrund schwerer regionaler Spannungen statt.