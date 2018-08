Händler wollte Kunden billig abspeisen - AK half

Anton P. hatte sich 2015 einen Fernsehapparat im Wert von 680 Euro gekauft. Im Kaufpreis inkludiert war eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Üblicherweise gilt bekanntlich eine Garantiefrist von drei Jahren. Die Verlängerung kostete 80 Euro. Laut Vertrag sollten 100 Prozent des Verkaufspreises im ersten Jahr erstattet werden. 80 Prozent im zweiten, 60 % im dritten und 40 im vierten Jahr. Als das TV-Gerät im vierten Jahr den Geist aufgab, wandte sich Herr P. an das Elektronik-Handelsunternehmen. Dreimal versuchte er, sein Geld zu bekommen; alles was er kriegte, war ein 240-€-Gutschein. „Das war nicht ausgemacht!“, Anton P. wandte sich an die AK.