Zwei neue „eCars“ für die Landeshauptstadt

Insgesamt gibt es nun vier Standorte in der Landeshauptstadt: im Nautilusweg bei der Universität, beim Minimundus, in der Lindwurm-Garage und in der Wurzelgasse beim Spar Welzenegg. Zwei Tarife stehen zur Auswahl: Der Plus Tarif ab 3,84 Euro pro Stunde bzw. 38,40 Euro pro Tag (mit 75 Stunden Jahresfixkontingent) oder der Classic Tarif ab 4,80 pro Stunde bzw. 60 Euro pro Tag. Es gibt keine Mitgliedsgebühr, bezahlt wird nur, wenn gefahren wird. Die Registrierung als neuer „eCarsharing“-Nutzer erfolgt auf familyofpower.com. Voraussetzung ist natürlich ein gültiger B-Führerschein sowie der einmalige Erwerb eines „Family of Power“-Geschäftsanteiles und der „Family of Power“-Card um insgesamt 24 Euro. Dann geht’s los mit Renault Zoe-Autos, die eine Reichweite von rund 250 Kilometer haben.