Die längsten und härtesten 400 Meter

Es ist das große Finale der 17-teiligen Red Bull 400-Serie in diesem Jahr: Die Weltmeisterschaft auf der Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen.

1700 Sportler werden sich vom Auslauf 400 Meter hinauf über 140 Höhenmeter auf den Turm der Sprunganlage kämpfen. Laufend, kletterend, kriechend. Im steilsten Abschnitt erreicht die Strecke einen Anstieg von 79 Prozent, was auch für die Besten der Besten zur echten Tortur wird.

„Die Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen ist schon alleine durch das Skispringen geschichtsträchtig - nun schreibt diese monumentale Sprungschanze wieder Sportgeschichte, wenn die tapfersten Läufer diese gewaltige Anlage bezwingen - und zwar von unten nach oben - bei den Red Bull 400 Weltmeisterschaften. Aufgrund des Aufbaus der Bischofshofener Schanze, dürfen wir bei der Heim-WM auf die schnellsten Zeiten weltweit hoffen“, so Organisator Andreas Berger. Mit der fünffachen Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr zählt eine Salzburgerin zu den absoluten Top-Favoritinnen auf den begehrten Titel.