Musste Ehefrau sterben, weil sie erfolgreich war?

Ehemann spielte den Ahnungslosen

Nun steht Chris im Verdacht, die werdende Mutter und ihre zwei Töchter am Montag ermordet zu haben. Gegenüber Medien spielte er zunächst den Unschuldigen und gab an, nicht zu wissen, wo seine Ehefrau und Kinder sein könnten: „Ich will meine Familie zurück. Ich will, dass sie sicher sind. Ich will sie unbedingt zurück.“ Am Mittwoch ließen Behörden die Bombe platzen: Chris habe die Tat gestanden. Kurze Zeit später fand man auch die Leichen der Getöteten. Der 33-Jährige befindet sich derzeit in Gewahrsam im Weld-County-Gefängnis.