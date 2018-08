ÖVP lädt zum Gipfelsturm mit Bundeskanzler Kurz

So richtig hymnisch-metaphorisch lädt Oberösterreichs ÖVP zu einer Bergwanderung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (Die neue ÖVP) am übernächsten August-Samstag in Grünau im Almtal ein: „Begleite Sebastian Kurz weiterhin auf seinem Weg und gehe mit ihm und Thomas Stelzer (ÖVP-Landeshauptmann von Oberösterreich) Schritt für Schritt dem Gipfel entgegen.“ Bergwandern als Mittel der politischen Kommunikation ist allerdings nichts Neues. Wir blicken hier also voraus und zurück auf einstige Polit-Größen wie Michael Spindelegger (ÖVP) und Alfred Gusenbauer (SPÖ).