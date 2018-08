Türkei lässt zwei griechische Soldaten frei

Nach mehr als fünf Monaten in türkischer Haft kommen zwei griechische Soldaten wieder frei. Ein Gericht in der Provinz Edirne im Nordwesten der Türkei ordnete am Dienstag ihre Freilassung an, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Prozess gegen die beiden Männer, die im März während einer Grenzpatrouille auf türkisches Gebiet geraten waren, wird aber fortgesetzt. Unklar war zunächst, ob sie nach Griechenland ausreisen dürfen.