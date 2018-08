Rettungshubschrauber flog durch Nacht und Regen

Im Klinikum war bald klar: Die Kleine muss in eine Spezialklinik - so schnell wie möglich. Also hob „RK 1“ um 20.49 Uhr erneut ab und gab richtig Vollgas! Schon 27 (!) Minuten später konnte die Patientin an die Grazer Uni-Kinderklinik übergeben werden; und das Rettungsteam heimfliegen.