Brad Pitt: Jolies Verhalten ist „ekelerregend“

Dass nun alles öffentlich gemacht wurde, sei Pitts Meinung nach „ekelerregend“, weil einige der Kinder nun alt genug seien, um in den sozialen Netzwerken und im Internet darüber lesen zu können. Außerdem hoffe Pitt, dass seine Ex bald einsehen wird, wie der bittere Kampf die Kinder verletzt, und in der Folge mit den öffentlichen Streitereien aufhört, heißt es weiter.