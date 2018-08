Brenzlige Situation: Betrunkener raste durch Graz

Dabei fuhr er in der Absengerstraße, Hauseggerstraße, Karl-Morre-Straße und in der Eckertstraße mit weit überhöhter Geschwindigkeit sowie in äußerst gefährlicher Fahrweise. Während der Fahrt überquerte der Pkw-Lenker mehrere Kreuzungen und Fußgängerübergänge. Dabei mussten einige Lenker und Fußgänger entweder stark abbremsen, ausweichen oder sogar wegspringen.