Biker landet bei Unfall in Wasser-Auffangbecken

Ein 37-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Motorradunfall bei Volders in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Tiroler aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wasserauffangbecken neben der Straße gestürzt.