Wehr geöffnet: Hunderte Fische tot

Zwei bisher unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag das Wehr eines Teiches in Gratwein-Straßengel nördlich von Graz geöffnet und wollten offenbar Fische stehlen. Dabei wurden sie vom Sohn des Besitzers des Teiches erwischt. Die Burschen rannten weg, die Schleuse war aber so beschädigt, dass durch das rasche Sinken des Wasserspiegels Hunderte Fische verendeten, wie die Polizei mitteilte.