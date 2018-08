Fuchs: „Für Helden gab‘s Tritt in den Hintern“

Maguire wollte ausgerechnet Manchester United, der heutige Auftaktgegner von Leicester, verpflichten. Aber Trainer José Mourinho, der in Old Trafford in der Vorbereitung wütete, seine Stars hart kritisierte, biss sich die Zähne aus. Was Fuchs gelassen nimmt: „Da wird so viel geschrieben. Auf diese Gerüchte gebe ich nichts. Bei Manchester United sind alle Weltklasse. Das wird verdammt hart für uns. Aber in der Liga ist alles möglich. Das ist ja das Schöne.“ Daher wird er es genießen.