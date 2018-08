Feuerwehr rettet Hund aus verrauchtem Haus!

Zwei Feuerwehren standen Donnerstagabend bei einem Kellerbrand in einem Haus in Edt bei Lambach im Einsatz.

Der Brand brach im Keller des Wohnhauses im Bereich eines Kühlschrankes aus. Laut Polizei war es vermutlich ein technischer Defekt. Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.