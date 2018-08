Beliebter Schuldirektor kam im Urlaub ums Leben

„Der Tod von Hans trifft uns sehr, weil er so ein hilfsbereiter und verbindender Mensch war“, sagt Egon Atteneder vom SV Gallneukirchen, wo Johann Tschernuth als Sektionsleiter aktiv war. Der zweifache Familienvater lebte gesund, war sportlich aktiv, allerdings „mit Maß und Ziel“ - daher ist der plötzliche Tod des Schuldirektors der Neuen Mittelschule Altenberg, der mit Schulbeginn in die Pension gewechselt wäre, für seine Familie, Freunde und Bekannten so unbegreiflich.