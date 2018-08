Aus ehemaliger Bahnstrecke wird jetzt ein Radweg

Kauf der Strecke bereits beschlossen

„So bietet sich der Bau eines Geh- und Radweges auf dieser Trasse für eine regionale und touristische Nutzung an. Seitens den ÖBB liegt für den gesamten Streckenabschnitt samt einiger, kleiner Nebenflächen ein Angebot in der Höhe von 425.000 Euro für insgesamt zirka 78.000 Quadratmeter vor. Der Kauf wurde in der Regierungssitzung am Donnerstag einstimmig angenommen“, berichtet Lang.