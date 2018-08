Gezeichnete Utopien

Schon mit ihrer Diplomarbeit „Niemandsräume“ starteten die beiden Architekten künstlerisch durch. Sie lieferten eine Grafic Novel ab, die dermaßen gut war, dass sich ihr Betreuer Hans Kupelwieser für eine Veröffentlichung stark machte. Die brachte den beiden 2015 dann gleich eine Einladung zu einer Ausstellung im norwegischen Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design in Oslo ein. „Das war schon ein wahnsinniges Gefühl neben Größen wie Le Corbusier oder Rem Koolhaas präsentiert zu werden“, ist Michael Schitnig immer noch fasziniert. Wer so loslegt, dem ist die internationale Karriere wohl sicher. „Dabei hatten wir unsere erste Ausstellung in der Feinkost Mild in Graz“, relativiert Marleen Leitner schmunzelnd.