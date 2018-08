In Leonding regt nicht nur der Busenbrunnen auf

„Stein“ wandert in Park

Im Herbst beginnt die Ausschreibung für die Arbeiten am Stadtplatz. Dabei ist der Abriss des Busenbrunnens überhaupt kein Thema mehr. „Um nicht unnötig Wasser zu vergeuden, ist die die Installation einer Umwälzpumpe geplant“, erklärt Brunner. Auch der defekte wasserliefernde „Stein“ am Stadtplatz soll im Zuge der Umbauarbeiten in den nahegelegenen Park verlegt werden und nach einer Reparatur Wasser liefern.