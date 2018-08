53-Jähriger stürzte 6 Meter in Gletscherspalte

Ein 53-Jähriger ist am Mittwoch am Großvenediger in Osttirol in eine Gletscherspalte gestürzt. Der Mann war gemeinsam mit einer 50-Jährigen unterwegs, als auf rund 3200 Metern Höhe die Schneedecke unter ihm brach, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige wurde per Polizeihubschrauber mit einer leichten Unterkühlung, sonst aber unverletzt geborgen.