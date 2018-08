Geschirrspüler löste einen Küchenbrand aus

Ein defekter Geschirrspüler dürfte in der Nacht auf Mittwoch einen Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) verursacht haben. Die Familie wurde von der Feuerwehr aus dem bereits stark verrauchten Wohnhaus im Ortsteil Hochenegg gerettet. Laut Polizei wurden die vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.