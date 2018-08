Weniger Anzeigen, aber Aufklärungsquote sinkt

Wohnraumeinbrüche und Kfz-Diebstahl als "Herausforderung“

Sowohl die Anzahl der Einbrüche in Wohnungen als auch in Wohnhäuser haben von insgesamt 504 auf 817 Anzeigen stark zugenommen. Die Einbrüche in Firmen/Geschäfte gingen um 134 Fälle bzw. 17,4 Prozent auf 635 Anzeigen zurück. Während die Einbrüche in Kraftfahrzeuge um 38 Prozent sanken (von 250 Anzeigen 2017 auf 155 Anzeigen 2018), stiegen, im Gegensatz zum Österreichtrend, der Diebstahl von Kraftfahrzeugen (Personenkraftwägen, Lastkraftwägen und Krafträder): in den ersten sechs Monaten 2018 wurden in Oberösterreich 107 Kraftfahrzeuge (Kfz) als gestohlen gemeldet. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 88 Kfz.