E-Bike-Fahrer wich Urlauber aus und stürzte schwer

Ein 61-jähriger Niederösterreicher fuhr am Dienstag gegen 9:20 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Ostuferwander- und Radweg von Obertraun kommend in Richtung des Bahnhofs Hallstatt. Etwa 300 Meter nach Obertraun wollte er links an zwei koreanischen Touristinnen, die in dieselbe Richtung gingen, vorbeifahren.