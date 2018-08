Innsbruck: Sohn (22) ging mit Messer auf Vater los

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Dienstag ein Streit zwischen Vater und Sohn in einer Innsbrucker Wohnung! Den Nachkömmling (22) störte es offenbar, dass sich das Familienoberhaupt und dessen Freundin zu laut in den Räumlichkeiten vergnügten. Der Verdächtige wollte das Problem mit einem Messer lösen und ging auf seinen Vater los.