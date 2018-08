Serbischer Familienclan als Drogenbande verhaftet

Sechs Personen in Haft

Sechs Mitglieder sitzen bereits in den Justizanstalten Ried und Wels, 15 Personen wurden wegen Suchtgifthandel mit Kokain, Amphetamin und Marihuana und weitere 40 Personen wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern im Familienclan im In- und Ausland sind noch im Gange.