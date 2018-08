Springflut reißt 40 Lkw mit sich: Fahrer gefangen!

Wie ein reißender Fluss riss das Wasser alles mit, was sich ihm in den Weg stellte. Auch die schweren Brummis konnten dem Druck nicht standhalten. Etlichen Fahrern gelang es, sich noch rechtzeitig selbst in Sicherheit zu bringen, doch etwa 15 von ihnen wurden eingeschlossen und drohten, in den Fluten zu ertrinken.