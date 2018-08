Kampf gegen den größten Waldbrand aller Zeiten

Seit Wochen toben in Kalifornien schwere Waldbrände. Mehrere Menschen sind bereits gestorben. Das Flammenmeer hat aufgrund der enormen Trockenheit und der starken Winde in den letzten Tagen knapp 115.000 Hektar Land - das ist beinahe die Größe der Metropole Los Angeles - verschlungen. Die Einsatzkräfte kämpfen mittlerweile gegen den größten jemals in dem US-Bundesstaat registrierten Waldbrand.