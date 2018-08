Paragleiterin überstand Absturz im Baumwipfel

Glimpflich endete ein Zwischenfall Montagabend beim Paragleiten in Saalfelden: Gleich nach der Landung klappte der Schirm der Pilotin (24) zusammen. Um einen Absturz zu vermeiden, steuerte sie geistesgegenwärtig einen Baumwipfel an. In 25 Meter Höhe wartete sie unverletzt auf die Einsatzkräfte.