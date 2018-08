Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Zehn Verletzte

Zehn Verletzte hat ein Brand in einer deutschen Flüchtlingsunterkunft am Montagabend gefordert. Acht Bewohner und ein Mitarbeiter des Wachdienstes in der Unterkunft in der nordrhein-westfälischen Stadt Bergisch Gladbach hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Ein weiterer Bewohner zog sich leichtere Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.