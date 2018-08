In eisiger Kälte der Sommerhitze entkommen

Viele stöhnen unter der derzeitigen Hitzewelle, andere flüchten einfach an kühle oder eisige Plätze. Viele Oberösterreicher sehen das Filmerlebnis im angenehm klimatisierten Kinosaal als willkommene Lösung, den tropischen Temperaturen zu entfliehen. Wer’s noch frischer will, kann sich in der Dachsteiner Riesen Eishöhle bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder in der Bad Zeller Kältekammer bei minus 110 Grad abkühlen.