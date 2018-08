Japan-Star Honda setzt Karriere in Australien fort

Japans Fußball-Star Keisuke Honda setzt seine Karriere in Australien fort. Melbourne Victory vermeldete am Montag die Verpflichtung des 32-jährigen Offensivspielers für eine Saison. Honda war zuletzt in Mexiko bei Pachuca unter Vertrag. Bei der WM in Russland absolvierte der Ex-Milan-Profi sein 98. Spiel für Japans Nationalteam, nach dem Achtelfinal-Aus gegen Belgien erklärte er seinen Rücktritt.