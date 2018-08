Rapid ernüchtert: „Müssen uns entschuldigen“

Ernüchternd, aber auch bezeichnend: Just in dem Moment, als Hannes Aigner in Hütteldorf Rapid mit dem 1:1 schockte, rettete Andre Ramalho 66 Kilometer entfernt mit seinem späten 1:0 den Bullen den „Dreier“ in Mattersburg. Aus zwei Punkten Vorsprung wurden zwei Zähler Rückstand. Der eigene Anspruch, Salzburgs erster Herausforderer zu sein, steht schon nach zwei Runden im Widerspruch zur grün-weißen Leistung. Zumindest nach der Pause. Wie beim 3:0 in der Südstadt, aber von Altach bestraft.