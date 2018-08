„Jugend und Unerfahrenheit sind keine Ausreden“

Was sich die Burschen gegen Langenegg prompt zu Herzen nahmen. Körpersprache, Laufbereitschaft, Einsatz jeder für jeden - die Mannschaft, die dem Ländle-Aufsteiger Samstag ein 2:0 abrang, war gegenüber dem ersten Heimspiel acht Tage zuvor eine völlig verwandelte. „So hat es mir schon viel besser gefallen. Auch wenn immer noch nicht alles rund gelaufen ist. Aber Pertl hat die Abwehr super zusammen gehalten, er ist in dieser Rolle Gold wert. Und Soder hat sein Tor sauber und uns damit im Spiel gehalten.“ Aigners einziger Kritikpunkt: „Das entscheidende zweite Tor hätte früher fallen können, ja sogar müssen. So hätte bis zum Schluss jederzeit noch was passieren können.“