LIT: Die JKU gestaltet den digitalen Wandel mit

Weit mehr als ein Technikstudium wird an der Johannes-Kepler-Universität geboten: Am Linz Institute of Technology, kurz LIT, erhalten Studenten das Rüstzeug, um den digitalen Wandel mitzugestalten. „Die Lehrinhalte sind in ihrem Umfang und ihrer Qualität einzigartig in Österreich“, so Rektor Meinhard Lukas.