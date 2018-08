Grüne wollen „die Zweistelligkeit anstreben“

Die Grünen biegen in ihrem Erneuerungsprozess in die Zielgerade ein: Ende September findet ein letzter thematischer Zukunftskongress statt, Mitte November sollen bei einem Bundeskongress personelle Weichenstellungen folgen. Werner Kogler könnte sich dort als Bundessprecher bestätigen lassen, will sich aber erst ein bis zwei Monate davor entscheiden.