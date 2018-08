Drei Todesopfer nach Bootsunglücken in Venedig

Todesdramen in Venedig: Bei zwei Bootsunglücken sind am Samstag innerhalb weniger Stunden drei Menschen ums Leben gekommen. Nach den Unfällen herrscht große Aufregung über das starke Verkehrsaufkommen in der Lagune. Wegen Liberalisierungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrssystem sei die Zahl der Boote in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „Venedig ist wie Bangkok“, klagten einige Bewohner der Stadt.