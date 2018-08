Weg gereinigt: Häftlinge eifrig bei der Sache

Kooperation läuft seit zwei Jahren

Bereits 2016 wurde dieses Projekt in Kooperation mit der Sektion Dresden des deutschen Alpenvereins ins Leben gerufen. Seither sind die Insassen jedes Jahr zwischen Mitte Juni und Ende August eifrig bei der Sache. „Das Projekt fruchtet, was sich am Verhalten der Häftlinge widerspiegelt. Sie blühen auf, sind motiviert und voller Elan“, weiß Hofer.