Optimaler SAK-Start nach einem Schreckmoment

Nach 25 Minuten samt Abtransport im Rettungswagen ging das Spiel weiter. Am Ende feierte der SAK einen klaren 4:0-Sieg. Vor der Pause trafen Kopleder per Volley und Vavrousek mit Köpfchen jeweils nach ruhendem Ball von Kircher. Nach der Pause machte Vucanovic per Doppelpack den Sack zu. „Ein wunderbarer Start, aber so eindeutig ist das Spiel nicht verlaufen, wie es das Ergebnis aussagt“, resümierte der sportliche Leiter des SAK, Larionows. Indiz dafür: Neumarkt traf gleich dreimal Aluminium.