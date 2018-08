Lok übersehen: Lenkerin erlitt schweren Schock

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt war am 3. August 2018 gegen 10 Uhr mit einer Betriebslok ohne Gespann aus Kefermarkt in Richtung Lasberg unterwegs. Zur gleichen Zeit war eine 55-jährige Frau ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt mit ihrem Pkw auf der L 1471 aus Lasberg in Richtung Lest unterwegs.