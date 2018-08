Alko-Ausrede: „Fuß steckte unter Gaspedal fest“

Am 3. August 2018 gegen 10.45 Uhr war ein 39-jähriger bosnischer Staatsbürger mit einem Sattelkraftfahrzeug in Wels auf dem rechten Fahrstreifen der Salzburger Straße in westlicher Richtung unterwegs. Er wollte schließlich die Kreuzung mit der Malvenstraße bei Grünlicht in gerader Richtung überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 45-jähriger Mann aus Wels mit seinem Pkw auf der Malvenstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Salzburger Straße hielt er sein Fahrzeug wegen Rotlicht vor der Haltelinie an.