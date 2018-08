Kein brotloses Künstlerdasein

Der Grazer Manfred Erjautz nimmt z.B. das oft brotlose Künstlerdasein auf die Schippe. In seinem Video „Moneymaker“ inszenierte er 1996 einen Banküberfall, allerdings nicht mit einer richtigen, sondern einer Legowaffe. Und in einer zweiten Arbeit steckt er Cent-Münzen, in Anspielung an Karl Marx Credo „De omnibus dibitatum“ (An allem ist zu zweifeln) , in Ölsand und übergießt sie mit einem Kupfer-Bronze-Gemisch.